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Донецкий Шахтер неожиданно проиграл тираспольскому Шерифу (ВИДЕО)
16.09.2021 08:00
В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил Шерифу из Тирасполя, сообщает iSport.
Счет матча на 16-й минуте встречи открыл Адама Траоре. На 62-й минуте встречи Момо Янсане удвоил преимущество хозяев поля.
"Горняки" так и не сумели отыграться к концу поединка. Финальный свисток зафиксировал победу Шерифа - 2:0.
Теги: Лига Чемпионов, проигрыш, ФК "Шахтёр"
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