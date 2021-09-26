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Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)

26.09.2021 09:00
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Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает Корреспондент.net.
Бой состоялся в субботу, 25 сентября. на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей (117-112, 116-112, 115-113).
Теперь у 34-летнего украинца 19 побед, из которых 13 он одержал нокаутом.



Теги: бокс, победа, Александр Усик, Энтони Джошуа
 
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