Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)

26.09.2021 09:00

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает Корреспондент.net.

Бой состоялся в субботу, 25 сентября. на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей (117-112, 116-112, 115-113).

Теперь у 34-летнего украинца 19 побед, из которых 13 он одержал нокаутом.