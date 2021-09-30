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Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций
30.09.2021 15:00
Сегодня, 30 сентября, "Заря" в Запорожье в рамках второго тура Лиги конференций примет лидера группы С и одного из главных фаворитов турнира – итальянскую "Рому" во главе с Жозе Моуриньо.
Прямую трансляцию противостояния итальянского и украинского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также просмотр матча будет доступен на платформе "Volia TV". Стартовый свисток на "Славутич Арене" прозвучит в 19.45.
Букмекеры не верят в украинскую команду. Фаворитом противостояния они считают гостей. На победу "Ромы" дается коэффициент 1,44, на ничью - 4,60, а на победу "Зари" - 7,00.
Теги: ФК "Заря", Рома
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