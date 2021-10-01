Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)

01.10.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)

В Запорожье завершился матч 2-го тура Лиги Конференций УЕФА между луганской "Зарей" и "Ромой". Команда Виктора Скрипника снова проиграла, пропустив три мяча, сообщает ФОКУС.
Уже на 7-й минуте римляне подтвердили свой статус фаворита: Стефан Эль-Шаарави вырвался на "свидание" с Мацапурой и легко обыграл голкипера луганчан — 0:1.
По ходу первого тайма Эль-Шаарави имел еще не одну возможность поразить ворота "Зари", но его подводила меткость, а в другом случае хозяев спас Мацапура. Еще один шанс упустил Эльдор Шомуродов, который не сумел реализовать выход один на один, пробив выше ворот.
Во второй половине "Заря" создала острый момент — Сайядманеш выполнил прострел, но Громов и Булеца не успели замкнуть передачу. Ответ "Ромы" был куда более результативным. Вначале Темми Абрахам мощным ударом проверил стойку ворот. А спустя две минуты гости разыграли угловой, который завершился точным ударом головой от Криса Смоллинга. А спустя еще две минуты Абрахам остался в одиночестве в центре штрафной площади и довел счет до разгромного — 0:3.
После этого оба тренера провели ряд замен, но это уже ничего не изменило. Матч завершился крупной победой "Ромы", а "Заря" опустилась на последнее место в турнирной таблице своей группы. Возможность исправить положение у команды Виктора Скрипника будет 21 октября, когда луганчане сыграют против софийского ЦСКА в Болгарии.



Теги: ФК "Заря", Рома, Лига конференций
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх