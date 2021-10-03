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Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ

03.10.2021 10:00
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Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ

Сегодня в Киеве пройдет матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", сообщает football24.ua.
Букмекеры почти ровно оценивает шансы команд в Классическом. Так, контора Parimatch считает Шахтер незначительным фаворитом – на его победу дают 2.5. На успех Динамо выставили немного больший коэффициент – 2.75. Ничья – 3.4. Специалисты Favbet имеют другое мнение. По котировкам этой конторы фаворитом встречи является Динамо. Победа киевлян оценена в 2.61. Тогда как на триумф Шахтера дают больший коэффициент – 2.69. Ничья – 3.6.
Динамо лидирует в чемпионате Украины, а Шахтер идет вторым, отставая на 3 очка. Результат Классического очень важен, учитывая борьбу за чемпионство. Предыдущая встреча команд состоялась в рамках Суперкубка Украины и завершилась разгромной победой "горняков".



Теги: Чемпионат Украины, прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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