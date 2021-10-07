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"ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"

07.10.2021 17:00
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"ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"

Процесс объединения "чемпионатов" по футболу двух непризнанных республик начался в ОРДЛО. Об этом сообщил "президент Футбольного союза ДНР" Павел Давыденко.
"Сейчас обсуждается вопрос участия команд из ЛНР в зимнем Первенстве ДНР по футболу, которое начнется в ноябре. Скорее всего это будет две-три лучших команды из Луганской Народной Республики. Мы находимся в постоянном контакте со своими луганскими коллегами и надеемся на плодотворное сотрудничество. И этот процесс он будет только наращиваться", – отметил Давыденко.



Теги: Донбасс, футбол, чемпионат, ДНР, ЛНР
 
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