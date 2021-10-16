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Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)

16.10.2021 13:00
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Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)

В стартовом поединке 11-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" разгромил луганскую Зарю, сообщает iSport.ua.
Уже на 11-й минуте Шахтер начал свою голевую феерию благодаря забитому мячу Витао, а уже к перерыву свет на табло был 3:0.
На второй тайм игроки Зари вышли с настроем отыграться, однако на голе Гладкого на 63-й минуте запал луганской команды пропал. Бронзовый призер прошлого чемпионата пропустил еще три гола, на чем и прозвучал финальный свисток.
После 11 туров Шахтер идет на 2-м месте с 26-ю очками, а Заря находится на 4-й строчке, набрав 20 баллов.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
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