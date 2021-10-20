Последние новости раздела
- Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)09:00
- Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов14:00
- Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)13:00
- В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону11:00
- ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу11:00
- "ДНР" и "ЛНР" решили объединить футбольные "чемпионаты"17:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"08:00
- Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ10:00
- Луганская Заря потерпела второе поражение в Лиге Конференций (ВИДЕО)09:00
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций15:00
Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)
20.10.2021 09:00
Шахтер в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА потерпел сокрушительное поражение от мадридского Реала, пропустив пять сухих голов.
На 38-й минуте Кривцов забил автогол.
На 51-й минуте Винисиус увеличил преимущество «Реала».
На 57-й Винисиус сделал дубль.
На 65-й Родриго забил с паса Винисиуса.
На 90+1 забил Бензема.
Таким образом, Шахтер остался на дне турнирной таблицы группы D, имея в активе всего 1 зачетный балл. Реал, набрав 6 очков, поднялся на вторую позицию.
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
Читайте также:
- Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)
- «Шахтер» - «Наполи»: букмекеры не верят в победу горняков
- «Шахтер» едва не проиграл дебютанту Лиги чемпионов (ВИДЕО)
- «Шахтер» узнал свой календарь игр в Лиге чемпионов
- «Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
- «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ10:00
- Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)09:00
- В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии08:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе15:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Глава Пентагона прибыл в Киев12:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения
- В Украину идут похолодание и заморозки
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов
- В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)