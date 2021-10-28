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"Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)

28.10.2021 10:00
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"Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" без особых проблем пробился в четвертьфинал Кубка Украины по футболу. В 1/8 финала "горняки" разгромили одесский "Черноморец" - 3:0, сообщает РБК-Украина.
Первая половина прошла без забитых голов, однако во втором тайме фаворит доказал свое превосходство. Сперва на 64-й минуте Фернандо подхватил мяч в районе 11-ти метров и отправил мяч в сетку - 1:0.
Через восемь минут Маркос Антонио удвоил преимущество "горняков", завершив прострел от Исмаили - 2:0.
Добил одесситов Дентиньо, отправив мяч в сетку после передачи от Мудрыка на 81-й минуте.
В итоге победа "Шахтера" 3:0.



Теги: футбол, Кубок Украины, ФК "Шахтёр", Черноморец
 
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