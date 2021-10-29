Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)

29.10.2021 12:00

В рамках 1/8 финал Кубка Украины львовский Рух на своем поле принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.ua.

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на то, что создали несколько опасных моментов.

В дополнительное время луганский клуб прибавил, что сказалось на счете. Шахаб отправил мяч в сетку ворот соперника на 100 минуте. Рух сосредоточил свои силы на атаке, но пропустил через несколько минут. Шахаб оформил дубль.

Таким образом, Заря пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.