Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА

30.10.2021 15:00

Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии, сообщает iSport.ua.

Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей.

Стоит отметить, что первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на "Донбасс Арене" в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке.

Напомним, Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. В финале турнира украинская команда обыграла Вердер (2:1).