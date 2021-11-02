Реал – Шахтер: анонс и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

02.11.2021 17:00

В среду 3 ноября донецкий "Шахтер" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на выезде встретится с мадридским "Реалом", сообщает ТСН.

Поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Фаворитом этого противостояния предсказуемо является коллектив Карло Анчелотти. На победу "сливочных" коэффициент составляет 1,24. Ничья – 7,10. Победа украинского клуба, в свою очередь, оценивается в 14.