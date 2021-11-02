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Реал – Шахтер: анонс и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

02.11.2021 17:00
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Реал – Шахтер: анонс и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду 3 ноября донецкий "Шахтер" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на выезде встретится с мадридским "Реалом", сообщает ТСН.
Поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.
На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.
Фаворитом этого противостояния предсказуемо является коллектив Карло Анчелотти. На победу "сливочных" коэффициент составляет 1,24. Ничья – 7,10. Победа украинского клуба, в свою очередь, оценивается в 14.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
 
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