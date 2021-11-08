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Шахтёр попрощался с бразильским форвардом
08.11.2021 16:00
Нападающий Дентиньо покидает донецкий "Шахтер". Клуб не стал продлевать с бразильцем контракт, истекающий 8 ноября. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Отмечается, что Дентиньо пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с "Оболонью" на "Донбасс Арене" забил свой первый гол. Бразильский форвард провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. Он отыграл за "Шахтер" во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
"Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!" - говорится в сообщении.
Теги: контракт, Дентиньо, ФК "Шахтёр"
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