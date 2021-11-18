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Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Это решение было принято на заседании исполкома УАФ, состоявшемся в столичном Доме футбола.
"Я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу на срок до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)", - сказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.
Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.
При этом Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
Также команда не проиграла ни одного матча, свела в ничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и одержала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.
Теги: футбол, тренер, Сборная Украины, назначение
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