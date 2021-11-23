Украинские полярники присоединились к марафону, стартовавшему на Донетчине

23.11.2021 17:00

Украинские полярники приняли участие в акции "Марафон, который никто не хочет бежать" - это забег, стартовавший в поселке Нью-Йорк в Донецкой области, в километре от линии фронта. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Восемь зимовщиков пробежали символический круг вокруг здания аэрологии - это около 400 метров. Но даже такая дистанция в Антарктиде является непростой для марафона, ведь бежать пришлось неровной скользкой поверхностью (пингвины "постарались" натоптать интересную трассу для полярников).

Справка: проект "Марафон, который никто не хочет бежать" начался 7 ноября - в день известного на весь мир Нью-йоркского марафона. Акция будет продолжаться, пока бегуны со всего мира будут готовы бежать.

Забег начали пять человек, чья жизнь неразрывно связана с войной: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка. Сейчас к акции присоединились уже более 35 тыс. человек из разных уголков Украины и мира,

Участие в проекте может принять каждый неравнодушный, зарегистрировавшись на сайте marathonnoonewantstorun.org, и пробежать любую дистанцию где угодно - и так поддержать Украину.



