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Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

24.11.2021 12:00
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Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский "Интер" примет донецкий "Шахтер", сообщает Sport.ua.
Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
После четырех сыгранных туров "Шахтер" занимает последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко при разнице забитых и пропущенных мячей 1-9. Причем единственное очко украинская команда добыла как раз в поединке с "Интером" (0:0) на киевском НСК "Олимпийский". Но там немалую роль сыграла удача и уверенная игра голкипера "горняков".
Букмекеры абсолютно не верят в донецкую команду — коэффициент 10 на победу "горняков", около 6 на ничью и всего лишь 1,3 на победу "Интера".



Теги: прогноз, букмекер, Интер, ФК "Шахтёр", Лига чемпионов
 
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