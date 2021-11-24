"Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге

24.11.2021 10:00

"Прометей" неудержим: очередная победа флагмана баскетбола Украины

Перед стартом сезона 2021/2022 "Прометей" и "Днепр" выделялись экспертами в качестве основных претендентов на титул. Потенциал соперников заслужил высокой оценки за счет отличной трансферной компании, когда в межсезонье клубам удалось привлечь несколько классных игроков. Информация от баскетбольных специалистов не прошла мимо бетторов. Любители ставок сделали правильные выводы и отслеживали поединки этих команд, заключая пари с БК.

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Практически дерби

К очередному очному противоборству в рамках национального чемпионата соперники готовились тщательно. Дело в том, что после переезда в "Прометея" в Слобожанское, противники называют поединок между собой популярным термином дерби.

Фанаты с нетерпением ожидали встречи двух мотивированных клубов. В прошлом сезоне оппоненты подарили болельщикам два незабываемых противостояния. Но надежды увидеть ожесточенное соперничество испарились уже по ходу первой четверти встречи.

Разочарование

Гости откровенно разочаровали. Их усилий хватило лишь на то, чтобы достойно сопротивляться в первые восемь минут стартовой четверти. Несмотря на преимущество в росте, "речники" практически не использовали своего центрового и мощного форварда, зациклившись на атаках из-за дуги. Но периметр надежно страховали защитники "Прометея" и каждый бросок шел с сопротивлением.

Подопечные Ронена Гинзбурга напротив, выбрали наиболее надежные атаки из-под кольца. Они раздергивали оппонентов с помощью заслонов и бросали практически без помех. Счет первой четверти 29:18 показывает явное преимущество хозяев паркета.

В дальнейшем матч проходил с подавляющим перевесом "Прометея". Итоговая разница "+38" в пользу хозяев показывает отсутствие сопротивления. Одержав убедительную победу, флагман украинского баскетбола добился 14 побед в 14 противостояниях.