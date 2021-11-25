ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины

25.11.2021 10:00

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о снятии "Донбасса" и "Краматорска" с розыгрыша чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

Причиной такого решения стало то, что клубы трижды выпускали на лед хоккеистов, дисквалифицированных Федерацией.

"Поскольку предупреждение было оставлено без внимания и игроки Пангелов-Юлдашев, Андрейков, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко и Таран вышли на лед, ДК ФХУ постановила: снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021 /2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.

Наказанные могут подать апелляцию в установленном регламентом порядке", - говорится в сообщении.