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"Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)
25.11.2021 08:00
"Шахтер" в 5-м туре Лиги чемпионов проиграл в гостях миланскому "Интеру", сообщает Обозреватель.
Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0, что лишило донецкий клуб любых шансов на выход в Лигу Европы. Выше последнего места в группе D вице-чемпион Украины не поднимется и матч последнего тура ЛЧ с "Шерифом" будет формальностью.
Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
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