Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)

26.11.2021 09:00

В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря разгромно уступила на выезде Роме со счетом 4:0, сообщает football.ua.

В первой половине встречи голами в составе римлян отличились Карлес Перес и Николо Дзаньоло, а после перерыва дубль оформил Тэми Абрахам.

Луганчане утратили шансы на выход в плей-офф, и теперь встреча с Буде-Глимт в заключительном туре не будет иметь для них значения.

Ранее также не смогли пробиться в евровесну из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер. Таким образом, Украина не будет представлена в весенней части еврокубков впервые за последние 14 лет.