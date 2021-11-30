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Два футболиста "Шахтера" снялись в кино
30.11.2021 14:00
Футболисты Шахтера Евгений Коноплянка и Андрей Пятов приняли участие в съемках украинской кинокомедии "Большая прогулка", сообщает официальный Instagram "горняков".
Среди известных персон, также снимавшихся в фильме, комики Юрий Ткач и Елена Кравец, а также знаменитая Верка Сердючка. Кинолента выйдет в прокат 24 февраля 2022 года.
Теги: комедия, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, ФК "Шахтёр"
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