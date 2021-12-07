Последние новости раздела
- Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона15:00
- Два футболиста "Шахтера" снялись в кино14:00
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций17:00
- ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины10:00
- "Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)08:00
- Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов12:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Украинские полярники присоединились к марафону, стартовавшему на Донетчине17:00
- Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу09:00
Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона
07.12.2021 15:00
Сегодня донецкий Шахтер завершает еврокубковый сезон 2021/22 домашним поединком против тираспольского Шерифа. Игра начнется в 22:00 на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает Футбол 24.
После 5-ти туров группового этапа Лиги чемпионов "горняки" набрали только одно очко и идут последними в квартете. Шериф с 6 пунктами - на третьей позиции. Турнирного значения этот поединок уже не имеет для обеих команд.
На территории Украины игру покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор еврокубков. Чтобы смотреть матч Шахтер – Шериф онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставке) нужна подписка. Также трансляция будет доступна на платформе Volia TV.
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ14:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"13:00
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС10:00
- На Донбассе возобновились обстрелы09:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона15:00
- Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)14:00
- СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"13:00
- Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь10:00
- Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году09:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде17:00
- С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны16:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
- На Донбассе возобновились обстрелы
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів