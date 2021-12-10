Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)

10.12.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)

В Запорожье на Славутич Арене состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря играла против норвежского Буде-Глимта.
"Черно-белые" вышли вперед в первом тайме благодаря шикарному голу Егора Назарины прямым ударом со штрафного метров с тридцати.
Однако в середине второй половины Виталий Вернидуб срезал мяч в собственные ворота после передачи Ветлесена с фланга Жуниньо, установив окончательный счет встречи 1:1. Таким образом Заря заняла итоговое третье место в группе, набрав семь очков, и завершила выступления в Лиге конференций.
.



Теги: ничья, ФК "Заря", Лига конференций
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх