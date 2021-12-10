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Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)
10.12.2021 11:00
В Запорожье на Славутич Арене состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря играла против норвежского Буде-Глимта.
"Черно-белые" вышли вперед в первом тайме благодаря шикарному голу Егора Назарины прямым ударом со штрафного метров с тридцати.
Однако в середине второй половины Виталий Вернидуб срезал мяч в собственные ворота после передачи Ветлесена с фланга Жуниньо, установив окончательный счет встречи 1:1. Таким образом Заря заняла итоговое третье место в группе, набрав семь очков, и завершила выступления в Лиге конференций.
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Теги: ничья, ФК "Заря", Лига конференций
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