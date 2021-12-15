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Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу

15.12.2021 17:00
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Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, сообщает УП.
Напомним, до этой стадии турнира дошли Динамо, Шахтер, Днепр-1, Заря, Ворскла, Александрия, Львов и Металлист.
Четвертьфинальные пары составили следующие команды::

  • Днепр-1 - Ворскла
  • Александрия - Динамо
  • Металлист - Заря
  • Львов - Шахтер

Матчи должны пройти 2 марта 2022 года.



Теги: Кубок Украины, жеребьевка, ФК "Шахтёр"
 
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