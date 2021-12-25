УАФ оштрафовала "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры

25.12.2021 15:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) за оскорбительные баннеры болельщиков. Клубы должны будут заплатить от 50 000 до 250 000 гривен обязательного взноса. Об этом сообщает УАФ.

В ассоциации отметили, что за демонстрацию болельщиками киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" во время матча 10-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги (УПЛ) 3 октября 2021 года унижающих честь и достоинство соперников баннеров комитет наложил на оба клуба санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен.

Кроме того, киевлян наказали за проявление болельщиками расизма во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года "Динамо" - "Ворскла". Клуб должен заплатить обязательный взнос в размере 250 000 гривен и провести один матч без фанатов.

Кроме этого, киевляне должны заплатить 50 000 гривен за необоснованные и некорректные высказывания помощника главного тренера клуба Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча "Мариуполь" - "Динамо".