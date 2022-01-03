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Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"
Федерация хоккея Украины (ФХУ) вынесла вердикт по поводу игроков "Донбасса" и "Краматорска", которые в ноябре прошлого года покинули расположение национальной сборной страны. Об этом сообщает пресс-центр ФХУ.
Согласно информации, ФХУ определила, что Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Никита Буценко, Илья Коренчук, Александр Пересунько и Павел Таран дисквалифицированы до 16 января 2022 года, а клубы "Донбасс" и "Краматорск" оштрафованы на 250 тысяч гривен.
Ранее игроки, которые уехали из сборной Украины под давлением владельца "Донбасса", получили бессрочные дисквалификации и не могли участвовать в матчах Украинской хоккейной лиги (УХЛ), однако все равно выходили на лед в поединках чемпионата.
Отметим, что "Донбасс" и некоторые другие клубы после этого конфликта вышли из УХЛ и создали свой турнир (Суперлигу), который ФХУ не признает. Именно там сейчас все дисквалифицированные и выступают.
Теги: Донбасс, хоккей, наказание
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