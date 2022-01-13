Международная федерация хоккея отказалась признавать "Суперлигу" Бориса Колесникова

13.01.2022 09:00

Международная федерация хоккея (IHHF) не признает хоккейную Суперлигу Украины, созданную президентом хоккейного клуба "Донбасс" Борисом Колесниковым в ноябре 2021 года после скандала с Федерацией хоккея Украины (ФХУ). Об этом заявил президент IHHF Люк Тардиф во время своего визита в Киев, сообщает официальный сайт ФХУ.

По его словам, IHHF провела собственное расследование по созданию Суперлиги и санкциям в отношении этих клубов от ФХУ, и признала наказание правомерным. Тардиф заявил, что ХК "Донбасс" сможет принять участие в хоккейной Лиге Чемпионов при условии, если примет санкции, наложенные на клуб Федерацией хоккея Украины.

"Из предварительного расследования в IIHF четко поняли, что наказанными клубами были нарушены фундаментальные принципы международного хоккея. Первый из них – клубы не обеспечили участия игроков в сборной, сами хоккеисты самовольно покинули ряды национальной команды. Второе фундаментальное правило – после отстранения игроки взяли участие в матчах национального чемпионата, они этого не могли делать категорически, ни игроки, ни клубы.

Третье нарушение появилось позже, после создания так называемой "суперлиги" – 23 человека, которые ненадлежащим образом оформили трансферы, участвуют в "суперлиге". Еще 13 декабря я сказал, что клубы должны принять санкции. В настоящее время для IIHF "суперлиги" не существует...", - отметил он.