Шахтер подписал вингера Аякса

16.01.2022 09:00

Донецкий Шахтер объявил о трансфере атакующего полузащитника амстердамского Аякса Давида Нереса, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний бразилец подписал с "горняками" контракт, рассчитанный до 31 декабря 2026 года.

В нынешнем сезоне Нерес отыграл 22 матча за Аякс во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и отдал две результативные передачи.