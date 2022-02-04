Сегодня Украина сыграет против России в полуфинале ЧЕ-2022 по футзалу

04.02.2022 14:00

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины встретится со сборной России в рамках полуфинального матча Евро-2022 по футзалу, сообщает iSport.ua.

Матч состоится в Нидерландах, где и проходит сам турнир. Начало поединка запланировано на 18:00. В прямом эфире игру покажут телеканалы UA:Перший и Суспільне Спорт.

По мнению букмекеров, больше шансов на победу в этом противостоянии у российской команды. На победу украинской сборной в основное время принимают ставки с коэффициентом 5,8, в то время как триумф национальной команды России оценивают в 1,34. Ничейный исход оценивается в 6,35.