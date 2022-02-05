Сборная Украины по футзалу уступила россиянам в полуфинале Евро-2022 (ВИДЕО)

05.02.2022 10:00

Сборная Украины минимально проиграла сборной России в полуфинале по футзалу на Евро-2022, сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне открыли счет. Впоследствии его удвоили. Украинцы отыграли один мяч в конце первого тайма. Во втором тайме россияне забили еще один мяч. Через 5 минут украинцы отыграли один мяч. Также наша команда не смогла реализовать пенальти. Итоговый счет -3-2 в пользу россиян.