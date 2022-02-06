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Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов

06.02.2022 15:00
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Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными РФ и Украиной, сообщает ТАСС.
"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Россия, Путин, УЕФА, жалоба
 
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