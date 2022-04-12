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ФК «Шахтер» собрал на благотворительном матче с «Олимпиакосом» более 3 млн гривень
12.04.2022 13:00
Донецкий «Шахтер» опубликовал данные о том, какую сумму удалось собрать благодаря проведению недавнего благотворительного матча с греческим «Олимпиакосом» (0:1), который, состоялся в минувшую субботу в Афинах.
Чистый доход от этого поединка составил 3,2 миллиона гривен. Эти деньги будут направлены на приобретение средств защиты и медикаментов для ВСУ, а также на поддержку украинских детей, пострадавших в ходе войны.
Теги: Афины, благотворительность, матч, ФК "Шахтёр"
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