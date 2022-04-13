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Анонс благотворительного матча Лехия – Шахтер
13.04.2022 17:00
14 апреля донецкий «Шахтер» в Польше проведет благотворительный матч с «Лехией» из Гданьска, сообщает sport.ua.
Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и начнется в 20:30.
Трансляция поединка будет доступна на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Трансляция поединка будет доступна на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.
Теги: Польша, ФК "Шахтёр", благотворительный тур, анонс
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