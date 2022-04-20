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"Шахтер" провел третий матч благотворительного турне

20.04.2022 12:00
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"Шахтер" провел третий матч благотворительного турне

"Шахтер" провел еще один благотворительный матч в поддержку Украины, сообщает пресс-служба клуба .
В Турции команда Роберто Де Дзерби сыграла протви "Фенербахче". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.
Следует отметить, что на игру с "Фенербахче" "Шахтер" вышел в футболках с фото четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.
В клубе заявили, что хотят показать через историю Алисы весь ужас войны.
"Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину", - сказано в заявлении.



Теги: благотворительность, матч, Фенербахче, ФК "Шахтёр"
 
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