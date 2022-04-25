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Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча
25.04.2022 13:00
25 апреля в 20:30 донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч с турецким "Антальяспором".
Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции на стадионе Анталья Арена.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
Следить за событиями матча в прямом эфире можно на телеканале Футбол 1, YouTube-канале телеканалов Футбол 1/2/3 и сервисе OLL.TV.
Теги: шахтер , Турция, матч, благотворительный тур
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