Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча

25.04.2022 13:00

25 апреля в 20:30 донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч с турецким "Антальяспором".

Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции на стадионе Анталья Арена.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Следить за событиями матча в прямом эфире можно на телеканале Футбол 1, YouTube-канале телеканалов Футбол 1/2/3 и сервисе OLL.TV.