Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче

26.04.2022 13:00

В понедельник, 25 апреля, в рамках благотворительного товарищеского матча Антальяспор встречался с Шахтером. Победе одержал украинский клуб со счетом 2:1, сообщает iSport.

У хозяев поля на 8 минуте отличился Мустафа Элдирман. За "горняков" отметились вингер Манор Соломон (21') и нападающий Дмитрий Топалов (76').

Напомним, все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Следующим соперником Шахтера в благотворительном турне станет хорватский Хайдук — матч с этой командой «горняки» проведут в ближайшее воскресенье, 1 мая.