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Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)

27.04.2022 13:00
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Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)

Донецкий Шахтер опубликовал видеообзор товарищеского матча против Антальяспора. Напомним, что зрители не смогли посмотреть поединок по телевизору, из-за запрета на трансляцию.
Дело в том, что время проведения встречи совпало с временем матчей турецкой Суперлиги, а потому Федерации футбола Турции наложила вето на ее показ.
"Горняки" решили исправить это недоразумение и показать, как именно команда добыла победу в очередном матче своего благотворительного турне.



Теги: видео, Анталия, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
 
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