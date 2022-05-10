Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным

10.05.2022 13:00

Сборная Украины по футболу 11 мая проведет контрольный матч с "Боруссией" Менхенгладбах, сообщает УАФ.

Поединок состоится в Германии на домашней арене соперника "Боруссия Парк". Вход для украинских болельщиков на стадион будет свободным.

Транслировать контрольный поединок в Украине будут сразу несколько телеканалов – "Индиго TV" (временный транслятор телеканала "Украина"), "Футбол 1". Прямая трансляция матча будет также доступна oll.tv и ютуб-канал УАФ.