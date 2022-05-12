Сборная Украины выиграла первый спарринг перед игрой с Шотландией (ВИДЕО)

12.05.2022 13:00

В среду, 11 мая, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на поле немецкого клуба, сообщает dynamo.kiev.ua.

Сборная Украины уверенно начала этот матч и уже в дебюте встречи открыла счет: на 9-й минуте игры Мудрик выскочил практически один на один с голкипером «Боруссии» по центру ворот и свой шанс не упустил — 1:0.

Впрочем, уже спустя пять минут хозяева поля восстановили равновесие — это Носс отобрал мяч у Конопли вблизи штрафной сборной Украины и без особых проблем отправил мяч в сетку — 1:1.

В дальнейшем игра проходила в равной борьбе, однако перед самым свистком на перерыв украинцы обязаны были оформлять второй гол: Мудрик совершил впечатляющий рейд через пол-поля, вывел Шапаренко один на один с вратарем «Боруссии», но тот не сумел переиграть своего визави — голкипер ногами отбил мяч после удара динамовского хавбека.

Второй тайм прошел под знаком позиционного преимущества сборной Украины, но лишь под занавес матча это принесло результат: на 82-й минуте встречи сборная Украины перехватила мяч на половине поля «Боруссии», мгновенно разыграла его в касание, и Пихалёнок ударом метров с 20-ти поразил ворота немецкого клуба — 2:1.

Добавим, что свой следующий матч сборная Украины проведет 17 мая — против итальянского «Эмполи».