Российского гимнаста дисквалифицировали из-за буквы Z

18.05.2022 12:00

Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом накануне сообщила пресс-служба федерации.

Соревнования прошли в марте. На них 20-летний россиянин нарушил устав, дисциплинарный кодекс, кодекс этики, кодекс поведения и технический регламент FIG.

Ему запретили участвовать в соревнованиях под эгидой FIG до 17 мая 2023 года. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тысячи франков.

Куляк имеет право обжаловать решение в апелляционной инстанции в течение 21 дня.