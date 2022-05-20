В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей

20.05.2022 13:00

Футбольный клуб "Шахтер" во время серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace собрал 13,2 млн грн на помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кроме того более 7,2 млн гривен принесли благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance. Ещё 4 млн "Шахтер" аккумулировал благодаря Shelter Centre на Арене Львов, также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.

"На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины и пострадавшего от войны населения", - отметили в клубе.