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В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей
20.05.2022 13:00
Футбольный клуб "Шахтер" во время серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace собрал 13,2 млн грн на помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Кроме того более 7,2 млн гривен принесли благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance. Ещё 4 млн "Шахтер" аккумулировал благодаря Shelter Centre на Арене Львов, также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.
"На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины и пострадавшего от войны населения", - отметили в клубе.
Теги: помощь, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
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