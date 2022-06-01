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Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЧМ-2022
01.06.2022 12:00
Сегодня, 1 июня, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф раунда отборочного цикла ЧМ-2022 со сборной Шотландии, сообщает dynamo.kiev.ua.
Поединок пройдет в Глазго. Букмекеры своими текущими котировками дают понять, что фаворитом в грядущем противостоянии они считают шотландскую национальную команду, но при этом определенные шансы на успех отводят и Украине.
Так, ставки на то, что в финал плей-офф выйдет сборная Украины, принимаются с коэффициентом 2.28, в то время как аналогичный показатель на успех сборной Шотландии значительно меньше — 1.67.
Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv. Начало игры в 21:45.
Теги: Украина, Шотландия, Чемпионат мира по футболу, плей-офф
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