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Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)

02.06.2022 09:00
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Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Встреча состоялась в Глазго на стадионе Хэмпден Парк и завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых, сообщает ICTV.
Счет в матче открыли сине-желтые на 33-й минуте после точного удара Андрея Ярмоленко. Сначала Руслан Малиновский забросил мяч с глубины до линии вратарского штрафного майданчика, где Ярмоленко первым касанием обработал снаряд, а вторым опрокинул через вратаря.
После перерыва украинцы укрепили преимущество благодаря голу Романа Яремчука после паса от Александра Караваева. Защитник Динамо отпасовал к линии вратарской, откуда Яремчук в борьбе переправил мяч в дальний угол ворот.
К концу встречи хозяева сократили отставание в счете после удара Каллума МакГрегора. Голкипер Георгий Бущан не очень уверенно сыграл на выходе из ворот, отбив кулаками мяч на ногу Макгрегора, который пробил. Степаненко выбил, но мяч в этом моменте уже успел пересечь линию ворот.
Третий гол в ворота тартановой армии забил Артем Довбик. Александр Зинченко выдал хороший пас на форварда СК Днепр-1, который вышел один на один с голкипером и пробил.



Теги: Украина, Шотландия, Чемпионат мира по футболу, полуфинал, отбор
 
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