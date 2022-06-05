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Уэльс – Украина. Анонс и прогноз на финальный матч плей-офф ЧМ-2022

05.06.2022 17:00
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Уэльс – Украина. Анонс и прогноз на финальный матч плей-офф ЧМ-2022

Сегодня, 5 июня, в финале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Уэльса примет национальную команду Украины. Матч состоится на арене "Кардифф Сити Стэдиум".
Букмекеры своими текущими котировками дают понять, что фаворита в грядущем противостоянии они не видят.
Так, ставки на то, что победителем финала выйдет сборная Украины, принимаются с коэффициентом 1.94, в то время как аналогичный показатель на успех сборной Уэльса лишь немногим меньше — 1.92.
А вот в оценке исхода основного времени матча Уэльс — Украина соотношение сил соперник букмекеры оценивают именно как абсолютно равное: и на победу Украины, и на победу Уэльса котировка 2.80. Коэффициент на ничью — 3.10.
В Украине матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO. Начало игры в 19:00.



Теги: Украина, прогноз, Чемпионат мира по футболу, Уэльс, финал, отбор
 
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