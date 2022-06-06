Сборная Украины упустила путевку на ЧМ-2022

06.06.2022 11:00

Сборная Украины проиграла Уэльсу 0:1 в финальной игре плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года. На 34-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота после прострела от капитана хозяев поля Гарета Бейла.

В конце первого тайма после фола на Ярмоленко рефери при помощи VAR не нашел причин для назначения пенальти.

В ходе игры сине-желтые имели много голевых моментов но так и не смогли их реализовать.