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"Шахтер" передал ВСУ гуманитарный груз с продовольствием

23.06.2022 10:00
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"Шахтер" передал ВСУ гуманитарный груз с продовольствием

ФК "Шахтер" отправил груз с продовольственными товарами на нужды защитников Украины. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания и вода. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Список необходимого был утвержден в координации с представителями Вооруженных сил.
"Как и все украинцы, мы благодарны нашим воинам за их смелость и мужество, с которым они отстаивают нашу землю, защищают Украину. ВСУ - настоящие герои, на которых мы все равняемся. Знаю, что "Шахтер", работники клуба и все футболисты с первых дней войны помогают, как могут, - и армии, и мирным жителям. И в дальнейшем будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить победу Украины", - прокомментировал футболист Георгий Судаков.



Теги: гуманитарная помощь, ФК "Шахтёр", ВСУ
 
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