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"Шахтер" проведет благотворительный матч в Нидерландах
28.06.2022 17:00
Донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к новому сезону, проведет товарищеский матч против "Утрехта". Как сообщает сайт нидерландского клуба игра состоится 30 июля.
Матч будет носить благотворительный характер. Поединок состоится на стадионе Галгенвард в городе Утрехт. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.
Теги: Нидерланды, благотворительность, товарищеский матч, ФК "Шахтёр"
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