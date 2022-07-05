- ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины11:00
- "Шахтер" проведет благотворительный матч в Нидерландах17:00
- "Шахтер" передал ВСУ гуманитарный груз с продовольствием10:00
- Украина обыграла Ирландию в стартовом матче Лиги наций (ВИДЕО)13:00
- Сборная Украины упустила путевку на ЧМ-202211:00
- Уэльс – Украина. Анонс и прогноз на финальный матч плей-офф ЧМ-202217:00
- Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)09:00
- Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЧМ-202212:00
- В "ДНР" решили создать "настоящий Шахтер"13:00
- В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей13:00
ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины
ФК «Шахтер» закупил 1 500 медицинских аптечек, изготовленных по специальному заказу за рубежом. В ближайшее время аптечки будут переданы Министерству внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба клуба.
Средства на приобретение аптечек (3,2 миллиона гривен) были собраны во время благотворительного матча с греческим «Олимпиакосом» в рамках Shakhtar Global Tour for Peace, проводившегося при поддержке партнера клуба авиакомпании SkyUp Airlines и Министерства иностранных дел Украины. В общей сложности 5 товарищеских поединков тура, которые команда сыграла весной в разных странах Европы (Турции, Хорватии, Греции и Польше), принесли доход в 13,2 миллиона гривен. А всего благотворительные проекты ФК «Шахтер» и партнеров клуба в этот период собрали 25,6 миллиона гривен для помощи Украине.
На вырученные деньги приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
Теги: помощь, ФК "Шахтёр", ВСУ
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Ради спасения евро пожертвуют страной
- Греция получит 28 миллиардов евро от МВФ
- Таинственный благодетель из Германии раздал 190 тысяч евро нуждающимся
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский образовал 14 военных администраций на Донетчине08:00
- Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)13:00
- В британской разведке назвали очередную цель войск РФ12:00
- В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов09:00
- ВСУ отошли из Лисичанска08:00
- Славянск подвергся массированным обстрелам17:00
- ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины11:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский образовал 14 военных администраций на Донетчине08:00
- Глава Pfizer предупредил о новой волне COVID17:00
- На острове Змеиный установлен флаг Украины15:00
- Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)13:00
- В британской разведке назвали очередную цель войск РФ12:00
- В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки11:00
- Поляки собирают деньги на Bayraktar для Украины10:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов
- ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Попасной (ВИДЕО)
- В Мелитополе уничтожена военная база россиян (ВИДЕО)
- Славянск подвергся массированным обстрелам
- С 4 июля на Донетчине сократят комендантский час
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В британской разведке назвали очередную цель войск РФ
- Оккупанты открыли в Донецке пункты выдачи российских паспортов