ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины

05.07.2022 11:00

ФК «Шахтер» закупил 1 500 медицинских аптечек, изготовленных по специальному заказу за рубежом. В ближайшее время аптечки будут переданы Министерству внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба клуба.

Средства на приобретение аптечек (3,2 миллиона гривен) были собраны во время благотворительного матча с греческим «Олимпиакосом» в рамках Shakhtar Global Tour for Peace, проводившегося при поддержке партнера клуба авиакомпании SkyUp Airlines и Министерства иностранных дел Украины. В общей сложности 5 товарищеских поединков тура, которые команда сыграла весной в разных странах Европы (Турции, Хорватии, Греции и Польше), принесли доход в 13,2 миллиона гривен. А всего благотворительные проекты ФК «Шахтер» и партнеров клуба в этот период собрали 25,6 миллиона гривен для помощи Украине.

На вырученные деньги приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.