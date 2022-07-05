Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины

05.07.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины

ФК «Шахтер» закупил 1 500 медицинских аптечек, изготовленных по специальному заказу за рубежом. В ближайшее время аптечки будут переданы Министерству внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба клуба.
Средства на приобретение аптечек (3,2 миллиона гривен) были собраны во время благотворительного матча с греческим «Олимпиакосом» в рамках Shakhtar Global Tour for Peace, проводившегося при поддержке партнера клуба авиакомпании SkyUp Airlines и Министерства иностранных дел Украины. В общей сложности 5 товарищеских поединков тура, которые команда сыграла весной в разных странах Европы (Турции, Хорватии, Греции и Польше), принесли доход в 13,2 миллиона гривен. А всего благотворительные проекты ФК «Шахтер» и партнеров клуба в этот период собрали 25,6 миллиона гривен для помощи Украине.
На вырученные деньги приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.



Теги: помощь, ФК "Шахтёр", ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх