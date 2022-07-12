Названа дата начала чемпионата Украины по футболу

12.07.2022 11:00

Следующий чемпионат Украины по футболу начнется 23 августа. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. Безопасность – прежде всего!

Возле стадионов обязательно наличие оборудованного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте. Постоянно доказываем, украинцы - нация победителей!", - говорится в сообщении.