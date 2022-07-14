Последние новости раздела
- Донецкий "Шахтер" официально представил нового главного тренера12:00
- Названа дата начала чемпионата Украины по футболу11:00
- Де Дзерби покинул "Шахтер" - СМИ12:00
- ФК «Шахтер» закупил 1 500 аптечек для защитников Украины11:00
- "Шахтер" проведет благотворительный матч в Нидерландах17:00
- "Шахтер" передал ВСУ гуманитарный груз с продовольствием10:00
- Украина обыграла Ирландию в стартовом матче Лиги наций (ВИДЕО)13:00
- Сборная Украины упустила путевку на ЧМ-202211:00
- Уэльс – Украина. Анонс и прогноз на финальный матч плей-офф ЧМ-202217:00
- Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)09:00
Донецкий "Шахтер" официально представил нового главного тренера
14.07.2022 12:00
Игор Йовичевич сменил Роберто де Дзерби на посту главного тренера донецкого "Шахтера". Об этом официально сообщила пресс-служба "горняков".
Контракт с 48-летним хорватским специалистом рассчитан на два года.
Ранее Йовичевич возглавлял Днепр-1, с которым в прошлом, незавершенном сезоне, финишировал на третьем месте.
Кроме того, специалист тренировал Карпаты, словенский Целе и Динамо Загреб из Хорватии. Всего в чемпионате и кубке Украины Йовичевич как тренер провел 92 матча, 37 из которых выиграл, столько же проиграл и добыл 18 ничьих.
Теги: футбол, контракт, тренер, ФК "Шахтёр"
- Рашисты обстреляли завод керамики в Славянске11:00
- ВСУ уничтожили еще пять складов боеприпасов врага10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов на Донбассе13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ВСУ нанесли удар по российскому ПВО под Луганском08:00
- ЛугОВГА начала учет потребности в жилье переселенцев из области13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Опубликовано фото уничтоженного склада боеприпасов РФ в Шахтерске15:00
- Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 1811:00
- Донецкий "Шахтер" официально представил нового главного тренера12:00
- Рашисты обстреляли завод керамики в Славянске11:00
- ВСУ уничтожили еще пять складов боеприпасов врага10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОП рассказали об итогах "зерновых переговоров" в Стамбуле08:00
- Северная Корея признала "ДНР" и "ЛНР"18:00
- Детей-переселенцев с Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины даже без документов17:00
- Краснодарский край РФ атаковала саранча15:00
- Оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов на Донбассе13:00
- В Запорожье анонсировали гумкоридор на оккупированные территории12:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Опубликовано фото уничтоженного склада боеприпасов РФ в Шахтерске
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Центр "Я - Мариуполь" открылся в Одессе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Краснодарский край РФ атаковала саранча
- Оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов на Донбассе
- ВСУ нанесли удар по российскому ПВО под Луганском
- В Запорожье анонсировали гумкоридор на оккупированные территории
- Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 18
- Под Мелитополем горит очередная база оккупантов