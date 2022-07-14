Донецкий "Шахтер" официально представил нового главного тренера

14.07.2022 12:00

Игор Йовичевич сменил Роберто де Дзерби на посту главного тренера донецкого "Шахтера". Об этом официально сообщила пресс-служба "горняков".

Контракт с 48-летним хорватским специалистом рассчитан на два года.

Ранее Йовичевич возглавлял Днепр-1, с которым в прошлом, незавершенном сезоне, финишировал на третьем месте.

Кроме того, специалист тренировал Карпаты, словенский Целе и Динамо Загреб из Хорватии. Всего в чемпионате и кубке Украины Йовичевич как тренер провел 92 матча, 37 из которых выиграл, столько же проиграл и добыл 18 ничьих.





